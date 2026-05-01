Los coches más lujosos de David Benavidez: así es la colección del “Monstruo Mexicano”

El poderoso boxeador David Benavidez, el “Monstruo Mexicano”, ha logrado imponer respeto en el ring, lo que lo ha llevado a convertirse en toda una celebridad con mucho dinero y, sobre todo, espectaculares autos de lujo que reflejan su éxito. Benavides tiene autos de todo tipo, en su mayoría deportivos y de gran poder y diseño espectacular.

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Los autos deportivos de David Benavidez

Lamborghini Huracán

El primer auto de lujo que se compró luego de comenzar a ganar millones con sus peleas. Este coche cuesta 200 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 4 millones de pesos mexicanos. Este monstruo con ruedas alcanza los 325 km/h. Luego de manejarlo, el boxeador se volvería un fanático de la marca.

Lamborghini Urus

Cuando se casó y formó una familia. Por sus dos pequeños, el boxeador buscó un vehículo más amplio, pero sin dejar su amor por la marca, razón por la cual se compró este modelito en color dorado. Este auto lo compró a un precio de 240 mil dólares, lo que equivale a 4 millones 200 mil pesos mexicanos aproximadamente.

The night sharpens every edge. Lamborghini Urus SE makes its presence impossible to ignore. pic.twitter.com/uPugajjFe6 — Lamborghini (@Lamborghini) April 16, 2026

Land Rover Ranger Rover

Tiempo después se compró un nuevo vehículo; en esta ocasión optó por uno con motor de 4 cilindros capaz de alcanzar 242 km/h. Este auto, menos deportivo que los anteriores, combina elegancia y rendimiento a la perfección. El Range Rover tiene un precio aproximado de 105 mil dólares en Estados Unidos, lo que equivale aproximadamente a 1 millón 900 mil pesos.

Land Rover is currently developing a fully-electric version of their flagship Ranger Rover SUV and it's currently undergoing hot weather testing at the United Arab Emirates in temperatures exceeding 50 degrees Celsius. Not much details have…#LandRover #RangeRover #RangeRoverEV pic.twitter.com/0wFXVTGvs1 — Khulekani on Wheels (@khuleonwheels) November 28, 2024

Cuándo y dónde ver la pelea de David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez?

Si tú mismo quieres comprobar el enorme poderío que tiene el mexicano y por qué se ha ganado a pulso su apodo, esta es tu señal. David Benavidez, el “Monstruo Mexicano”, y Gilberto “Zurdo” Ramírez se enfrentarán este sábado 2 de mayo a través de las pantallas de Azteca 7. ¿Estás listo?