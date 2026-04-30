Este fin de semana, David Benavidez se medirá ante Gilberto “Zurdo” Ramírez por los títulos mundiales de OMB y AMB en peso crucero. “El Monstruo Mexicano” se ubica como uno de los pugilistas con mayor renombre en el panorama actual; pero esto no siempre fue así. Benavidez proviene de un entorno familiar afectado por las pandillas. No obstante, gracias a la determinación de su padre, José Benavidez Sr., el deportista logró salir adelante y destacar en el mundo del boxeo.

También te puede interesar: La dura infancia de Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez: de ver morir gente a ser campeón mundial de Peso Crucero

De una familia en pandillas a ser millonario gracias al boxeo: la vida de David Benavidez

José Benavidez Sr. confesó haber estado involucrado con diversas pandillas de Los Ángeles, California. No obstante, tras enfrentarse a varios peligros, optó por mudarse a Phoenix, Arizona, para enfocarse en su familia y cambiar su estilo de vida. Una vez radicado en el estado de El Gran Cañón, José dio la bienvenida a David Benavidez, quien llegó cuatro años después de su hermano, José Benavidez Jr.

“Cuando nació José decidí cambiar todo. Me fui para Phoenix, Arizona, porque en Los Ángeles por andar en pandillas casi pierdo la vida por andar en cosas malas”, relató el patriarca de la familia; quien también confesó que introdujo a sus hijos al boxeo como un plan de defensa personal. “Tenía miedo de dejarlos solos y por eso me propuse hacerlos fuertes, para que no abusaran de ellos, y el boxeo inició como defensa personal”.

Gracias a su disciplina y talento, ambos hijos han logrado una carrera fructífera en el deporte. Por su lado, David debutó en el boxeo a los 16 años, posicionándose rápidamente como una de las grandes promesas de deporte debido a su impecable racha de nocauts (KOs). Actualmente, el pugilista cuenta con una gran fortuna gracias a su desempeño en los cuadriláteros.

¿Cuánto dinero tiene David Benavidez? Así es su fortuna

Si bien no hay un registro oficial de su patrimonio, se estima que los ingresos actuales de David Benavidez oscilan entre los $5 y $8 millones de dólares por combate. De hecho, se cree que “El Monstruo Mexicano” podría llevarse entre $5 y $7 millones de dólares por la pelea ante Gilberto “Zurdo” Ramírez; pues la mayor parte de su fortuna proviene de sus combates estelares.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de David Benavidez vs. Gilberto "Zurdo" Ramírez?

La pelea entre David Benavidez vs. Gilberto "Zurdo" Ramírez se llevará a cabo este sábado, 2 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate podrá seguirse por el canal de Azteca 7, completamente gratis y en vivo. Si prefieres el streaming, también puedes seguir el evento a través de la app de Azteca Deportes o el sitio web de aztecadeportes.com.