¿Cuánto van a ganar David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez por su pelea?

Este fin de semana se llevará a cabo una de las peleas más esperadas en el mundo del boxeo: David Benavidez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez. El duelo entre mexicanos se celebrará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y servirá para definir al mejor peso crucero del momento, con los cinturones de la OMB y la AMB en juego. Pero, ¿cuánto ganará cada uno por encabezar la cartelera del fin de semana del 5 de mayo? Esto es lo que se sabe.

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David Benavidez vs. Zurdo Ramírez: ¿Cuánto van a ganar por la pelea?

De momento, no se han compartido las cifras oficiales de la pelea. No obstante, basado en los antecedentes de ambos boxeadores, las proyecciones apuntan a que ”El “Monstruo Mexicano” podría llevarse entre $5 y $7 millones de dólares por la pelea, pues sus combates anteriores generaron ingresos similares. Por su lado, el “Zurdo” podría llevarse una bolsa de entre $2 a $4 millones de dólares. De ser así, se trataría de una de las bolsas más altas a lo largo de su trayectoria.

Cabe mencionar que estas cifras podrían aumentar de manera considerable, dado que se trata de un evento de pago por evento. Esto significa que ambos pugilistas obtendrán cierto porcentaje de estas ventas.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de David Benavidez vs. Gilberto "Zurdo" Ramírez?

La pelea entre David Benavidez vs. Gilberto "Zurdo" Ramírez se llevará a cabo este sábado, 2 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate podrá seguirse EN VIVO y completamente GRATIS por el canal de Azteca 7. Si prefieres el streaming, sigue el evento a través de la app de Azteca Deportes o el sitio web de aztecadeportes.com . La cita es al término del Tigres vs. Chivas.

Cartelera completa del sábado, 2 de mayo:

El encuentro entre David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez es tan sólo el combate estelar de una cartelera que promete mucha acción. Estas son las peleas programadas para este sábado, 2 de mayo, en el T-Mobile Arena:

