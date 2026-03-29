Celebridades presentes en el partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte: Alana, Aarón Mercury y más…

La noche de este sábado, 28 de marzo, la Ciudad de México se vistió de tricolor para albergar un partido amistoso entre la selección de México y Portugal, mismo que se dio con la reinauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Al Coloso de Santa Úrsula, ubicado al sur de la CDMX, asistieron varias celebridades que presenciaron el encuentro. Entre los famosos que acudieron a apoyar a la escuadra mexicana destacan nombres como Alana (streamer y boxeadora amateur), Aarón Mercury (creador de contenido), Lalo Elizarrarás (standupero e influencer) y Fer Carnal (creador de contenido), quien también fue parte de la cobertura del equipo de Azteca Deportes.

| Crédito IG: (@alanafloresf / @aaronmercury / @fercarnal)

Otras celebridades que fueron captadas al interior del recinto son el actor Eddy Vilard y los influencers Werevertumorro, Islas Vlogs, Elaine Haro, Chingu Amiga y El Escorpión Dorado, por mencionar algunos. Todos ellos compartieron momentos desde las gradas a través de sus respectivas redes sociales.

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Así sonó el primer “Cielito Lindo” en el Estadio Banorte

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando sonó el primer “Cielito Lindo” en el renovado Estadio Banorte. Esta emblemática canción mexicana estuvo acompañada de un coro a cargo de la afición, además de un impresionante juego de luces que puso la piel chinita a más de un espectador. Aquí te compartimos uno de los muchos videos que circulan en redes sociales sobre el increíble momento:

¿Cuánto quedó el partido de México vs. Portugal HOY, sábado 28 de marzo?

La noche más esperada por los aficionados del fútbol concluyó en empate. A pesar del sólido desempeño de ambas selecciones, el encuentro amistoso entre México y Portugal finalizó con un marcador de 0 - 0. Curiosamente, el resultado volvió a coincidir con una más de las famosas profecías de Los Simpson, correspondiente al quinto episodio de la novena temporada.