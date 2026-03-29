Conoce a Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez: edad, estilo de vida y más

La selección está de vuelta. Esta noche México se enfrenta ante Portugal en un partido amistoso en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). La alineación de la escuadra mexicana incluye al delantero estrella Raúl Jiménez; quien mantiene una de las relaciones más sólidas de la industria con la actriz Daniela Basso. Aquí te contamos su historia de amor y todo lo que debes saber sobre la madre de sus hijos.

También te puede interesar: Belinda graba video musical con los colores de México: ¿Será parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

¿Cuántos años tiene Daniela Basso, pareja de Raúl Jimenez?

Daniela Basso es una conductora y actriz mexicana. Actualmente, tiene 36 años. No obstante, ella y Raúl se conocen desde hace casi una década, pues su relación inició en 2017.

| Crédito: Instagram (@danielabassom)

¿Quién es la pareja de Raúl Jiménez? Así es Daniela Basso: estilo de vida, a qué se dedica y más

Daniela Basso saltó a la fama por su participación en diversas telenovelas mexicanas. No obstante, su trayectoria en el mundo artístico va más allá, pues también cuenta con experiencia profesional en el teatro musical, la conducción y el reportaje deportivo. Daniela estudió jazz, ballet, canto y composición. Desde que Daniela y Raúl iniciaron su noviazgo, la actriz se ha convertido en uno de sus más grandes soportes dentro y fuera de la cancha. Tras nueve años de relación, la pareja ha formado una bella familia, a la que Dani dedica sus días.

¿Cuántos hijos tienen Raúl Jiménez y Daniela Basso?

Actualmente, Raúl y Daniela comparten dos hijos: Aria, quien llegó a sus vidas en 2020, y Ander, quien nació en 2022. Juntos forman una de las familias más bellas dentro del mundo del fútbol.

Así ha sido su bella historia de amor

Raúl Jiménez y Daniela Basso iniciaron su relación en 2017, luego de ser presentados por unos amigos en común. La conexión fue instantánea. Tres años después de haber iniciado su noviazgo, la pareja dio la bienvenida a su primera hija juntos. No obstante, meses después de convertirse en papás, Raúl sufrió una de las lesiones más fuertes de su carrera: se fracturó el cráneo tras chocar con David Luiz en un partido de la Premier League.

Daniela presenció el momento desde el televisor de su casa, pues se encontraba cuidando a su bebé recién nacido. De manera inmediata, se trasladó a Londres, donde operaron de emergencia al futbolista. Afortunadamente, la operación y recuperación fueron un éxito y Raúl pudo volver a las canchas.

Dos años después, Daniela y Raúl dieron la bienvenida a Ander, su segundo hijo juntos y, en febrero de 2025, el delantero le pidió matrimonio a la actriz en los Alpes Suizos, regalándonos una de las postales más bonitas de amor: “Con los Alpes Suizos de testigos, hoy más que un compromiso, nos hacemos la promesa de permanecer una vida juntos. Te amo. She said Yes!“, escribió el futbolista al revelar la noticia.