¡INCREÍBLE! La predicción que cumplieron Los Simpson en el México vs. Portugal

¡Los Simpson lo volvieron a hacer! Hace años, la serie predijo el partido amistoso entre México y Portugal, mismo que se celebró la noche de este sábado, 28 de marzo, en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Pero la profecía no termina ahí, pues en la serie también se muestra el marcador final del partido: un empate a ceros, el cual también se hizo realidad, pues el enfrentamiento entre la escuadra lusitana y la mexicana terminó con un 0 - 0.

¿En qué capítulo de Los Simpson se predijo el resultado de México vs. Portugal?

Es al inicio del episodio 5 de la novena temporada, titulado “Familia Peligrosa” (“The Cartridge Family”, en inglés), que se aprecia un partido de fútbol entre la selección de México y Portugal para decir cuál de las dos es la más grande del mundo. ¿Lo curioso del capítulo? ¡Se estrenó hace casi tres décadas: en 1997!

El episodio continúa con Homero comprando un arma para proteger a su familia, pues el partido termina en una revuelta. Esta decisión lo lleva a un enfrentamiento con su esposa, Marge.

¿Dónde ver Los Simpson en México?

Este capítulo, así como el resto de los episodios y las temporadas, están disponibles en streaming en la plataforma de Disney+.

Otras predicciones de Los Simpson

Desde su estreno en 1989, la serie creada por Matt Groening se ha convertido en un tema de conversación constante por sus supuestas predicciones, pues el programa ha presentado acontecimientos que terminan por ocurrir años después en la vida real. Tal como sucedió con el encuentro entre México y Portugal de esta noche.

Entre las predicciones que siguen dando de qué hablar se encuentra la de reemplazar empleados por robots… Algo que no está muy alejado de la realidad, especialmente ahora que la IA y la automatización de diversas tareas son un hecho. Según proyecciones del New York Post, la inteligencia artificial acabará con 100 millones de trabajos en la próxima década, tan sólo en Estados Unidos.

Otros acontecimientos de Los Simpson que se han vuelto realidad incluyen viajes espaciales, casas inteligentes y conflictos internacionales.