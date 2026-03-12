Todo lo que tienes qué sabes sobre el Álbum del Mundial de la FIFA 2026

Hoy jueves 12 de marzo de 2026 se llevó a cabo la presentación del Álbum del Mundial de la FIFA 2026, el cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. En la ceremonia de apertura estuvo el mítico jugador de la Selección Mexicana, Zague, quien es talento de Azteca Deportes y TV Azteca; dentro de los detalles que se dieron a conocer, se reveló el número total de tarjetas que tendrá este álbum futbolero.

De acuerdo con la información que dio la CEO Mariana Benavidez de la empresa que creó este Álbum, este coleccionable es una experiencia para chicos y grandes puesto que, el intercambio de tarjetas se da tanto en escuelas y oficinas. Cada sobre tendrá un costo de 39 pesos y su venta oficial en establecimientos se dará el viernes 13 de marzo de 2026; estas son los diferentes tipos de estampas que tendrá este artículo:

630 tarjetas

5 tipos de formatos

1 formato base

1 formato con tarjetas raras

Las cajas vienen con 24 sobres

Cajas Dreambox con 69 leyendas del fútbol internacional

¿Qué jugadores aparecen en el nuevo Álbum del Mundial de la FIFA 2026?

En lo que se pudo ver, el álbum cuenta con grandes referentes del futbol internacional, en la parte superior esta Harry Kane de Inglaterra, Alphonso Davies de Canadá, Vinicius Junior de Brasil, Kylian Mbappé de Francia, el mexicano Raúl Jiménez de la Selección de México, Lionel Messi de Argentina; en la parte inferior se ve a Mohamed Salah de Egipto, Erling Haaland de Noruega, Lamine Yamal de España, Cristiano Ronaldo de Portugal y Christian Pulisic de Estados Unidos; los sobres también cuentan con estos mismos futbolistas en su portada.

¿Cuándo salió por primera vez el álbum del Mundial?

El primer álbum de un Mundial se dio en la Copa del Mundo de 1970, cuando los hermanos Benito y Giuseppe Panini crearon este libro, mismo que marcó el inicio de una tradición que ha perdurado hasta la fecha. Esta libreta de coleccionables contenía 271 estampas, donde se incluían jugadores, equipos y estadios del Mundial, el cual se jugó en México; cabe señalar que, este cuaderno es para los coleccionistas muy importante, ya que el territorio azteca fue la nación que albergó una fiesta mundialista, y además coincide con el estreno de esta libreta.

Así era el primer Álbum del Mundial

Contaba con un formato estándar, lo que significa que, las páginas estaban organizadas por los participantes, las estampas contaban con las fotografías oficiales de cada uno de los seleccionados, se podían leer biografías y datos estadísticos de los jugadores; además, los colores eran vibrantes, lo cual daba un diseño bastante llamativo; pero, sobre todo, la calidad era premium, ya que el papel era de alta calidad para que las tarjetas se convirtieran en coleccionables con el paso del tiempo.

