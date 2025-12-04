OFICIAL: Presentan el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ESTO COSTARÍA LLENARLO

Fue en las últimas horas que Panini presentó de manera oficial la portada de el álbum de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque se informó que es la versión de Estados Unidos y Canadá, pues se tendrá una edición exclusiva para México, el cuál seguramente será uno de los más buscados, pues tristemente será nuestra última oportunidad de tener estampas del mundial de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, dos de los mejores futbolistas.

¿Cuándo sale a la venta el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Por ahora Panini no ha dado más detalles sobre la venta de este álbum, aunque este ya se puede comprar en preventa por tiempo limitado a través de la plataforma de Amazon en Estados Unidos, dando a esta región “una ventaja” respecto al resto del mundo para llenarlo.

Si bien, esta fue la primera novedad que tuvimos respecto al álbum de figuras, se espera que la edición para México llegue en las próximas semanas y que en los próximos meses inicie su distribución de manera oficial, siendo que su precio es un misterio por ahora, aunque lo más recomendable es ir ahorrando pues es importante mencionar que este será el Mundial más grande, por lo que habrán más selecciones.

¿Cuándo estará disponible el álbum Panini del Mundial 2026?

La preventa de Amazon señala que el álbum de Panini estará a la venta el próximo 15 de mayo y tendrá un precio de 4.99 dólares (cerca de $100) y 99 dólares, la caja con 50 sobres de estampas ($1,806); donde lo más probable es que llenes la gran mayoría de este por lo que podría ser una gran opción.

Por ahora no se sabe cuánto costarán los sobres, aunque se espera que espera que en México cueste cerca de $20/$25 pesos.

Si bien, como te contamos anteriormente, la próxima Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá será el torneo de esta índole más grande de todos los tiempos y no solo por su gran distribución geográfica, sino porque por primera vez en la historia se contará con la participación de 48 selecciones.