MILES DE PESOS: Esto podría costar completar el Álbum Panini del Mundial 2026

Uno de los eventos más esperados de este año es el Mundial 2026 el cual tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, antes de que inicie la fiesta de la Copa del Mundo, Panini saca su Álbum, el cual reúne a las selecciones que disputarán la pugna mundialista; pero, al perecer esta edición del libro de estampas costará varios miles de pesos poder completarlo y se dice que, si quieres tener todas las cartas deberás invertir un total de 7 mil 500 pesos.

¿Cuánto costarán las estampas del Álbum Panini del Mundial 2026?

Hasta el momento, Panini no ha revelado sus costos oficiales sobre cuánto costará cada uno de los sobres del álbum, pero se estima que sean entre 18 y 25 pesos; lo cual podría traer como resultado final un gasto de 7 mil 500 pesos, sin embargo, existe la vieja confiable que es intercambiar estampas con tus compañeros, ya sea en la escuela o en el trabajo, ya que, esta tradición de llenar el libro es para chicos y grandes, en los salones o en las oficinas.

¿Cuándo sale el Álbum Panini del Mundial 2026?

Varios medios han señalado que, el Álbum Panini Mundial México, Estados Unidos y Canadá podría salir a la venta el próximo 1 de marzo de 2026. Este libro contaría con un total de 980 jugadores y con 112 páginas; con ello se convertiría en uno de los más extensos de los mundiales; de hecho, esta cantidad supera por completo las 730 estampas que tuvo el álbum de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

¿Cuándo salió el Álbum Panini?

La historia del Álbum Panini inició en 1970 y vino acompañado de las generaciones de los fanáticos de futbol en México. El primer libro se dio en el mencionado año, y es producido por una empresa italiana que revolucionó la forma de experimentar la fiebre mundialista. Tan sólo en el territorio azteca, la década de los 70´s, formó recuerdos inolvidables para los hinchas del balompié.

El primer álbum tuvo 271 estampas que incluían equipos, estadios del Mundial de 1970 México y jugadores. Sus características premium fueron papel de alta calidad para las estampas coleccionables, su diseño era vibrante, además tenía información detallada con biografías y estadísticas.

Contaba con las fotografías de cada uno de los futbolistas que disputaron el certamen mundialista y además, tenía páginas organizadas por todas las selecciones que disputaron aquella Copa del Mundo.

