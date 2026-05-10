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¡Guapos pero peligrosos! Así se vive el Clásico Capitalino entre Pumas y América

En el Clásico Capitalino no importa qué tan guapo seas… aquí se juega con garra.

El Clásico Capitalino entre Club Universidad Nacional y Club América siempre roba miradas dentro y fuera de la cancha, especialmente con algunos de los jugadores más guapos del futbol mexicano. Pero cuando rueda el balón, el glamour queda atrás y comienza una batalla intensa donde la rivalidad, la presión y la pasión no perdonan a nadie. Porque en este clásico, más allá del estilo, solo importa ganar.

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