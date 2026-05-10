América vs. Pumas: Conoce a la hermosa esposa de Rodolfo Cota, portero de Las Águilas

Este domingo se disputan los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo entre América vs. Pumas. Una de las figuras que acaparará reflectores será el portero de Las Águilas, Rodolfo Cota, quien asumió la titularidad ante la baja por lesión de Luis Ángel Malagón. Si bien hay muchas expectativas en torno al juego, el guardameta afrontará el encuentro con el respaldo incondicional de su esposa, Fany Gurrola.

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Conoce a Fany Gurrola, la hermosa esposa de Rodolfo Cota, portero de Las Águilas

Fany Gurrola se ha convertido en uno de los pilares más importantes en la carrera de Rodolfo Cota. Desde su paso por las Chivas Rayadas del Guadalajara y Club León, hasta la actualidad con Las Águilas del América, Fany ha acompañado al arquero en cada etapa, brindándole su apoyo constante a lo largo de su trayectoria en el fútbol mexicano.

Si bien Rodolfo es una figura pública, Fany ha optado por llevar su vida privada en total hermetismo. Sus perfiles en redes sociales permanecen privados, por lo que gran parte de la información que sabe sobre ella ha surgido a través de las publicaciones del guardameta.

Así ha sido la relación entre Rodolfo Cota y Fany Gurrola

Rodolfo Cota y Fany Gurrola son una de las parejas más sólidas dentro del fútbol mexicano. Su relación comenzó en 2014 y desde entonces han permanecido juntos. La pareja dio la bienvenida a Ian, su primer hijo juntos, en marzo de 2016; mientras que su segunda hija, Isabella, nació en febrero de 2020.

Pese a ya tener una familia consolidada, no fue hasta diciembre de 2025 que Rodolfo y Fany unieron lazos matrimoniales con una emotiva boda, en compañía de sus hijos y sus seres queridos.

América vs. Pumas: ¿Dónde ver el Clásico Capitalino este domingo, 10 de mayo?

El Clásico Capitalino se jugará este domingo, 10 de mayo, en Ciudad Universitaria. El partido arranca en punto de las 7:15 p.m. y podrá seguirse gratis y en vivo por el canal de Azteca 7, a partir de las 7:05 p.m. También puedes seguir la señal disponible en la app de Azteca Deportes y el sitio web de aztecadeportes.com.