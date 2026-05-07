América vs. Pumas: Conoce a la hermosa esposa de Nathan Silva, Ana Júlia Preto

¡Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria! Este domingo, 10 de mayo, es la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX entre América vs. Pumas. Sin duda, una de las figuras clave para el conjunto universitario es el defensa Nathan Silva, quien destaca como uno de los jugadores más atractivos del equipo auriazul. El oriundo de Oliveira, Brasil, está felizmente casado con Ana Júlia Preto y aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre su relación.

También te puede interesar: Shakira revela canción de la Copa Mundial de la FIFA

¿Quién es Ana Júlia Preto, esposa de Nathan Silva, defensa de los Pumas?

Nathan Silva llegó a los Pumas de la UNAM en 2023, procedente del Atlético Mineiro. Días antes de formalizar su salida del club, Nathan unió lazos matrimoniales con la hermosa Ana Júlia Preto. Si bien la mujer se mantiene hermética sobre su vida privada, se sabe que es una exitosa nutricionista. La boda se celebró el 16 de junio en Belo Horizonte en un salón precioso con raíces culturales italianas. Al evento acudieron familiares y amigos de la pareja.

Una semana después de la boda, el defensa y la nutricionista empacaron todo para iniciar una nueva vida en México, pues Nathan fue firmado con los Pumas de la UNAM por cuatro millones de euros, según diversos reportes. Desde entonces, ambos viven felices en la Ciudad de México, disfrutando su vida en familia.

Así ha sido la relación entre Nathan Silva y Ana Júlia Preto

No hay mucha información pública sobre la relación entre Nathan Silva y Ana Júlia Preto. Lo único que se sabe es que la pareja unió lazos matrimoniales con una boda en Belo Horizonte, Brasil, en compañía de sus seres queridos. Dos años después de la unión matrimonial y su mudanza a México, Nathan y Ana dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Ravi, quien nació en enero de 2025. Actualmente, la pareja se encuentra a la espera de su segundo hijo, Matteo.

¿Dónde ver el Clásico Capitalino: América vs. Pumas?