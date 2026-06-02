Jorge Valdano se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y revela cómo analizará cada partido desde México
El histórico analista compartió su visión sobre el fútbol y el reto de narrar las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Durante una charla especial, Jorge Valdano habló sobre su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El exfutbolista y comentarista destacó que, aunque su análisis suele ser técnico, siempre busca encontrar el momento que cambia la historia de cada encuentro, convencido de que todos los partidos tienen un antes y un después.