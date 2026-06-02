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Jorge Valdano se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y revela cómo analizará cada partido desde México

El histórico analista compartió su visión sobre el fútbol y el reto de narrar las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Hugo Pantoja

Durante una charla especial, Jorge Valdano habló sobre su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El exfutbolista y comentarista destacó que, aunque su análisis suele ser técnico, siempre busca encontrar el momento que cambia la historia de cada encuentro, convencido de que todos los partidos tienen un antes y un después.