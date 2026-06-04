Alexa Zuart obtiene calificación perfecta y demuestra que está lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alexa Zuart ya vive la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Como parte de una divertida dinámica, la conductora respondió preguntas sobre la historia, curiosidades y momentos emblemáticos del torneo, obteniendo una calificación perfecta. Con este resultado, dejó claro que está más que preparada para formar parte de la cobertura de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.