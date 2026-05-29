En exclusiva, el comentarista Rafael Ayala analiza a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Basta de experimentos”

La Selección Mexicana sigue generando debate rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante su análisis, Rafael aseguró que el duelo ante Australia será una prueba interesante por los distintos estilos de juego, pero advirtió que el encuentro contra Serbia ya no debe servir para experimentar. Según explicó el comentarista, México necesita consolidar su alineación y recuperar a todas sus piezas para enfrentar la creciente presión de llegar como anfitrión.

