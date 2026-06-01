“Seremos guerreros del Mundial”: Zague promete una cobertura histórica para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Luis Roberto Alves Zague aseguró que está listo para asumir cualquier reto dentro de la cobertura del torneo. El exseleccionado mexicano destacó que la experiencia de haber vivido un Mundial como jugador le permitirá ofrecer análisis precisos y transmitir la pasión del futbol a millones de aficionados durante la máxima fiesta deportiva.

