¿Antonio Banderas está en quiebra? ⁠"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones”, el actor rompe el silencio en redes

A través de las décadas, el actor español Antonio Banderas se ha consolidado como una de las figuras más importantes del cine ibérico e incluso del mundo, pues sus apariciones en tanto películas de España tanto como de grandes producciones Hollywood lo han convertido en un rostro bastante popular.

Ante esta gran popularidad, en los últimos días han surgido algunas especulaciones sobre el presente del actor, director de cine, cantante, productor, guionista y empresario teatral, donde se especula que este estaría en la quiebra, lo cuál ha hecho ruido en el entorno de Banderas y ha emitido un comunicado.

¿Qué dijo Antonio Banderas sobre su presunta quiebra?

Tras varios días de especulaciones y demás rumores que señalan que el actor de 65 años estaba en quiebra, realizó el siguiente posteo en sus redes:

“Hola amigos.

Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.

La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así”.

Con estas palabras contundentes Antonio dejó en claro su presente, haciendo de lado todo tipo de rumores hacia su persona.

¿Por qué se ha rumorado que Antonio Banderas está en quiebra?

De acuerdo con el mismo posteo, los rumores sobre Antonio Banderas en bancarrota habrían surgido debido a su proyecto teatral conocido como Soho CaixaBank, uno de los que mayor ilusión le han hecho:.

“El proyecto del Teatro del Soho CaixaBank es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: hacer las cosas como creo que se deben hacer y tratar de buscar la excelencia en nuestras producciones, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema. Ese es el pacto con mi pasión por el teatro, por mi ciudad, y conmigo mismo”.

Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo habia hecho en toda mi carrera".

Con estas palabras, el actor ha dejado ver que se encuentra en un momento bastante pleno donde ha explorado una faceta más allá del cine y que le trae muchas alegrías, pues habiéndose consagrado como uno de los actores más queridos de su generación, hoy en día ha diversificado su visión, talento y aprendizajes adquiridos a través de los años.