En las últimas horas, el rapero Arcángel se llevó todas las miradas tras viralizarse una serie de comentarios en los que el intérprete se refiere a la conquista mexicana por parte de España, provocando fuertes reacciones entre la comunidad digital.

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¿Qué dijo Arcángel?

De acuerdo con lo que se ha revelado, el cantante urbano defendió de manera pública a España, señalando que, en su perspectiva, no existe ninguna deuda histórica que los obligue a ofrecer disculpas por todo el periodo colonial.

“Los cabr***s que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cab***? ¿En qué mundo tú vives?”, expresó el cantante desde el escenario, según videos retomados por distintos asistentes y medios.

Las fuertes declaraciones fuertes declaraciones se dieron durante una de sus últimas presentaciones en las que el cantante decidió hablar sobre identidad hispanoamericana, idioma y herencia cultural, generando todo tipo de reacciones.

Polaridad dentro de la conversación digital

Las palabras de Arcángel fueron rápidamente viralizadas, debido al debate que existe sobre la conquista americana y el periodo colonial. Mientras para algunos el discurso sirve para colocar sobre la mesa el tema, para algunos otros las palabras de Arcángel no fueron gratas por involucrar el conflicto histórico durante una de sus participaciones.

Arcángel en el centro del huracán por fuertes comentarios sobre la conquista en México|arcangel

¿Qué dijo Arcángel al respecto?

Tras viralizarse, Arcángel compartió una serie de imágenes en sus historias de redes sociales, en donde señaló que “nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios”. No obstante, la conversación continúa.