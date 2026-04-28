AL MOMENTO: Arrestan a estrella del reality show “Pequeñas grandes mujeres” y la acusan de dos cargos

La estrella del reality show: "Pequeñas grandes mujeres" Shirlene King-Pearson mejor conocida en este programa como la señorita Juicy, fue arrestada en Georgia la semana pasada. La actriz de 54 años de edad fue arrestada por presuntamente haber conducido con el permiso suspendido y además el vehículo no contaba con seguro; sin embargo, fue puesta en libertad bajo fianza.

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¿Cuándo fue liberada Shirlene King-Pearson?

De acuerdo con los primeros informes, la actriz de 54 años de edad fue liberada el 19 de abril. Es necesario señalar que, King-Pearson se ganó el cariño de las personas que veían este reality show, el cual se estrenó en el 2016 y que terminó hasta el mes de septiembre de 2021.

Shirlene y sus problemas de salud

Después se supo a través de una publicación de Instagram que, Shirlene habría sido hospitalizada en la UCI, sin embargo, no se supo la razón de su ingreso; al siguiente mes fue cuando los representantes del programa confirmaron que había sido dada de alta luego de haber sufrido un ictus.

Fue a través de un comunicado donde sus representantes aclararon la situación que estaba viviendo la actriz: "La señorita Juicy es una persona muy reservada y quiere que todos sepan que está luchando y lista para irse a casa. Quiere dar las gracias a sus fans para mostrar tanto amor y mantenerla en sus oraciones".

De hecho, se fundó GoFundMe, el cual fue creado para ayudar a pagar las facturas médicas de la actriz, y fue así como en el año 2022 reveló que ella estaba en casa a través de un video de Instagram donde declaró lo siguiente: "No estoy al cien por cien, pero sigo sanando. Este es un video para que todos mis fans y mis seguidores sepan que he sido dada de alta del hospital. Estoy en casa", declaró King-Pearson.

