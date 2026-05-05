IRRECONOCIBLE: Bad Bunny sorprende con su aparición pública en el Met Gala 2026; esto es lo que significa su outfit

Este lunes 04 de mayo se está llevando a cabo el Met Gala, uno de los eventos de moda más seguidos de la actualidad, pues año con año reúne a las celebridades del momento mediante una invitación y fija una temática que cambia en cada edición, lo que exige en estos llevar su creatividad y estilo más allá.

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Entre grandes sorpresas positivas y otras un tanto menos entendidas, destaca el puertorriqueño Benito Ocasio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, quien se presentó en la alfombra roja de este evento luciendo bastante diferente a como la última vez que se le había visto públicamente.

¿Cómo fue la aparición de Bad Bunny?

Para sorpresa de muchos Benito realizó su aparición con maquillaje que llevó las cosas más allá pues lució un maquillaje simulando ser un “abuelo”, sorprendiendo tanto a propios como extraños.

Además de su maquillaje hiperrealista con el que aparentó ser una persona de la tercera edad, también lució sus rizos completamente llenos de canas, a lo que seguidores le han emparejado con la obra de “El Cuerpo que Envejece”, restando peso a su outfit.

Bad Bunny luce IRRECONOCIBLE en la #METGala, ¿qué opinamos al respecto? 👴🌟👀

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¿De qué trata la exposición de “El Cuerpo que Envejece”?

La exposición “Costume Art” del Costume Institute del Met se ha dedicado a resaltar la importancia del cuerpo humano en el arte y la moda, donde se destaca la idea de que el cuerpo envejece, dando paso al tema de la diversidad y representación real de lo que es nuestra humanidad.

Una de las ideas de esta exposición hace referencia a cómo la moda interpreta el envejecimiento, donde la edad no debería de ser un impedimento, al contrario, sería una reinterpretación que desafía visiones que idealizan al cuerpo mismo y a la moda.

Ante esta irrupción en el Met Gala del 2026, Bad Bunny ha roto una nueva vez los esquemas que la sociedad ha aceptado abriendo marcando la pauta a una conversación donde el cuerpo y el paso del tiempo congenien de mejor manera en este tipo de eventos privados.