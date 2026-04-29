Barry Keoghan responde a los rumores de infidelidad a Sabrina Carpenter: “Dejen de hacer suposiciones”

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter formaron una de las parejas más relevantes en 2024. No obstante, tras casi un año de relación, el noviazgo llegó a su fin. En aquel entonces, surgieron diversos rumores de infidelidad por parte del actor de “Saltburn”; mismos que hoy han sido desmentidos por el irlandés.

¿Barry Keoghan le fue infiel a Sabrina Carpenter? El actor desmiente rumores

A través de su más reciente aparición en el podcast “Friends Keep Secrets”, Keoghan reveló que se ha mantenido alejado de las redes sociales debido a la circulación de una historia sobre él que no era cierta.

“Dejé Instagram y mis perfiles en redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de socializar porque circulaba una historia sobre la que nunca se habló realmente —una historia que no es cierta— que yo nunca confirmé ni dije nada al respecto. Simplemente desaparecí”, señaló el actor.

Al ser cuestionado sobre si aquella historia tenía que ver sobre su antigua relación con la intérprete de “Espresso”, el actor pareció confirmar tal información y pidió a la gente que deje de hacer suposiciones al respecto: “No pido que la gente se convierta en mi fan y me aprecie, porque eso no es normal. Les pido que dejen de hacer suposiciones y que dejen de subirse a esta narrativa, atacándome y hundiéndome de cualquier manera posible. No digo esto para dar lástima”, agregó.

Así fue la relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

La relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan comenzó tras coincidir en la Semana de la Moda de París a finales de 2023. Según relató la cantante en su éxito “Bedchem”, ésta quedó perdidamente flechada tras conocer al actor, pero no fue hasta febrero de 2024 que se confirmó la relación tras aparecer juntos en una fiesta de los Grammy.

Ambos hicieron su debut como pareja en el after-party de los Oscar de Vanity Fair. Posteriormente, asistieron juntos a la Met Gala. Desde entonces, se volvieron inseparables. Sabrina le dedicó varios éxitos de su álbum “Short n’ Sweet”, mientras que Barry incluso protagonizó uno de sus videos musicales. No obstante, todo llegó a su fin a finales de año.

En aquel momento, se citaron diferencias en sus respectivas agendas. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que los rumores de una supuesta infidelidad comenzaran a surgir. Tras ello, Barry cerró su cuenta de Instagram y emitió un comunicado vía X, en el que exigía respeto hacia su persona.