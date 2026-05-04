Britney Spears se declara CULPABLE de conducir intoxicada en California, ¿qué pena enfrentará?

Britney Spears ha decidido declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias en California, durante la audiencia del caso que se celebró el pasado 5 de mayo de 2026, en el Tribunal Superior del Condado de Ventura. Esta audiencia fue el resultado del incidente donde tuvo que ser arrestada por la policía el 4 de marzo, y aunque enfrentaba cargos por DUI (manejar intoxicada), logró evitar la cárcel tras llegar a un acuerdo legal conocido como “wet reckless”.

También te puede interesar: ¡Es OFICIAL! Diego Luna se une a nueva película live action de Disney: Esto es lo que se sabe

¿Qué significa que Britney Spears se declarara culpable?

En pocas palabras, declararse culpable es aceptar que cometió el error, y aunque con esto evitó las penas máximas, esto podría traer consecuencias para ella. Al declararse culpable bajo este acuerdo, se reduce considerablemente la gravedad del delito, evitando por completo la cárcel. Además, se registra que acepta con responsabilidad legal su conducta. Este tipo de acuerdos suele aplicarse en casos sin antecedentes graves.

¿Qué es un “wet reckless” y por qué lo obtuvo?

El término “wet” señala que la falta se cometió bajo los efectos del alcohol o una droga. Se trata de un acuerdo de culpabilidad en California, donde una persona que enfrenta un cargo original por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI) se reduce a un cargo menor de conducción temeraria.

¿Qué sanciones enfrentará Britney Spears?

La buena noticia para la cantante y los fans es que Britney Spears no irá a la cárcel como se había dado a conocer previamente. Lo que la cantante tendrá que hacer es que durante 12 meses deberá completar un curso, además de pagar una multa y otros castigos económicos que se aplican en este tipo de situaciones.