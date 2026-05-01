¡Es OFICIAL! Diego Luna se une a nueva película live action de Disney: Esto es lo que se sabe

Es oficial, el actor mexicano Diego Luna se suma al esperado live action de Enredados, una de las nuevas y más recientes apuestas de Disney. Hasta el momento, se sabe que la película comenzará su rodaje en junio de 2026 en España. La idea de este nuevo filme es expandir el universo de la historia original con nuevos personajes, incluyendo el papel inédito que interpretará Luna. Por ahora, no se ha revelado ningún tipo de detalles, pero el proyecto ya genera mucha expectativa entre los fans.

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¿Qué papel tendrá Diego Luna en Enredados?

Disney es muy reservado con la información de sus nuevos proyectos, pero a pesar de eso, se ha revelado que el papel que se le dará al actor será un personaje completamente nuevo. Dicho de otra forma, su rol fue creado exclusivamente para esta versión cinematográfica de la historia, por lo que de momento se desconoce el peso que tiene en la trama. Lo que sí queda claro es que esta revelación abre la puerta a una serie de cambios que podrían ser importantes dentro de la historia.

¿Quiénes forman el elenco principal?

No se ha revelado el reparto completo de la nueva película live action de Enredados; lo que sí se sabe es quiénes protagonizarán la historia:



Teagan Croft como Rapunzel

Milo Manheim como Flynn Rider

Kathryn Hahn como Madre Gothel}

¿Será un musical como la versión original?

Una preocupación que tienen todos los fans es si esta nueva adaptación live action será musical. Recordemos que anteriormente Disney ha tomado la decisión de eliminar la música, como pasó en el filme de Mulán. Sin embargo, no te debes preocupar tanto; en esta ocasión, todo parece indicar que sí conservarán las canciones que hicieron de esta historia un clásico. De hecho, se sabe que detrás del filme hay nombres especializados en la realización de musicales en Hollywood.