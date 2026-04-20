Christina Applegate, actriz de Friends, da primeras declaraciones después de haber parado en el hospital: “los problemas de salud son constantes para mi”

El pasado 16 de abril se reportó que la actriz Christina Applegate había sido hospitalizada de emergencia, algo que levantó las alertas de todos sus seguidores, sobre todo de aquellos que disfrutaron de sus personajes en series como Friends o Muertos para Mi. Sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer la razón por la que había ingresado al hospital, pero muchos especulan que es debido a su esclerosis múltiple.

Ahora la actriz pudo subir una declaración a su cuenta de Instagram en donde habla de su hospitalización y los problemas de salud que ha enfrentado desde hace tiempo: "Gracias por la enorme muestra de cariño, y los buenos deseos. Los problemas de salud son una constante para mí, pero soy una mujer fuerte y cada día me siento mejor y mejor. Me estoy tomando un momento para enfocarme en mi salud, pero pronto regresaré con más cosas que decir."

¿Qué se sabe de la enfermedad de Christina Applegate?

De acuerdo a lo revelado por su agencia Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto del 2021. Esta enfermedad se caracteriza por ser progresiva, y causa síntomas que van desde problemas con la movilidad, espasmos musculares, problemas de visión y mareos.

La enfermedad ha afectado en gran parte la vida de la actriz, obligándola a modificar rutinas durante grabaciones y pidiendo apoyo constante al equipo que la rodea, padece de dolor crónico y una fuerte fatiga. A través de redes sociales se ha dedicado a normalizar la conversación sobre la esclerosis múltiple y en 2023 anunció que probablemente se retiraría de la actuación.

¿Qué otras personalidades han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple?

Otras figuras del espectáculo también han sido diagnosticadas y han hablado públicamente sobre la esclerosis múltiple, tal es el caso de:

