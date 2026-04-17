Actriz de “Friends” es HOSPITALIZADA de emergencia, en su batalla contra la esclerosis múltiple

Diversos medios estadounidenses reportaron que Christina Applegate, emblemática actriz que trabajó en "Friends" y en sitcoms como "Married with children", fue hospitalizada de emergencia. Desde hace años se encuentra en una batalla contra la esclerosis múltiple, pero no se ha dado a conocer si su crisis de salud se debe a esta condición o qué le pasó exactamente.

De acuerdo con Page Six, Christina Applegate fue internada en un hospital de Los Ángeles y habría sido admitida a finales de marzo. Sin embargo, no se sabe si la intérprete ya fue dada de alta.

"No haré declaraciones sobre si ella sigue hospitalizada o cuáles son sus tratamientos médicos", dijo un portavoz de la actriz que interpretó a "Amy Green" en "Friends". "Ella tiene un historial complejo de condiciones médicas, de las cuales ha hablado abiertamente en su autobiografía y en su podcast".

Qué enfermedad padece Christina Applegate

Fue en 2021 cuando Christina Applegate dio a conocer por primera vez su diagnóstico de esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad autoinmune, donde el sistema inmunológico ataca por error al cerebro y la médula espinal, de acuerdo con MedlinePlus.

Puede causar una gran variedad de síntomas, dado que el sistema nervioso central se relaciona con todo el cuerpo; entre ellos puede haber problemas de movilidad, debilidad, espasmos musculares dolorosos, mareos, depresión y problemas de visión.

En febrero de 2026 dio a conocer que, debido al dolor que padece, permanece gran parte del día confinada a la cama. En una entrevista con People confesó que se esfuerza por llevar a cabo actividades como llevar a su hija de 15 años a la escuela, pero después debe volver a acostarse.

En marzo publicó su autobiografía, donde habla de su ascenso a la fama a finales de los ochenta gracias a la comedia "Married with children" y su batalla contra la esclerosis múltiple.

