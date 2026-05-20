Muere uno de los cantantes con las voces más privilegiadas del rock de los 70’s y 80’s

Hace unas horas se confirmó la muerte de Isaac “Ike” Willis, uno de los músicos más revolucionarios de la década de los 70’s y 80’s, quien ciertamente dejó una gran huella en el rock progresivo y psicodélico que influenció a toda una generación de artistas.

Su arte fue reconocido por todo el mundo gracias a la manera en que cantaba y tocaba la guitarra, donde incluso fue llamado como uno de los cantantes barítonos más talentosos de su época, llevando el rock a otros espacios junto al mítico Frank Zappa.

¿Quién fue Isaac “Ike” Willis?

Ike fue un músico que compartió la visión artística junto a Frank Zappa, llegando a ser vocalista del proyecto de este y su guitarrista por más de una década, donde participó tanto en numerosas giras como en la grabación de los discos de estudio, ganando gran popularidad dentro de la escena del rock progresivo.

Fue un miembro regular del proyecto de Frank Zappa desde 1978 hasta finales de los 80’s, con quien marcó un antes y después en la música, siendo artistas que iban distinto al resto de proyectos y que constantemente se encontraban experimentando sonidos y maneras en tocar su música.

Tras la muerte de Frank Zappa en el año de 1993, Isaac tocó en algunos grupos tributo a la obra de su colega, donde siguió con el legado de la leyenda.

¿De qué murió Isaac “Ike” Willis?

El músico habría muerto este domingo 17 de mayo a la edad de 71 años y aunque no se han revelado las causas de su muerte de manera oficial, se sabe que el músico había estado luchando contra el cáncer de próstata en sus últimos años de vida.

La muerte del músico se dio a conocer a través de redes sociales, donde algunos músicos con quienes compartió escenario le rindieron algunas palabras de despedida, siendo descrito como una talentosa y grata persona.

