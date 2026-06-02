PSY es sometido a INVESTIGACIÓN por uso de fármacos ilegales, ¿Cuál es el estado legal del cantante de ‘Gangnam Style’?

Desde hace unos meses se dio a conocer que el popular cantante Park Jae-sang mejor conocido como PSY se encontraba bajo investigación debido a que se le relaciona con delitos contra la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur, lo que habría dejado empañada su reputación.

En las últimas horas se dio a conocer que PSY había sido remitido a la Fiscalía de Corea del Sur con el fin de continuar con la investigación aunque el panorama no luce muy favorable para el artista que revolucionó al mundo con su canción y baile “Gangam Style”.

¿Cuál es el estado legal del ídolo del K-Pop PSY?

Según con primeros reportes, las autoridades se encuentran investigando al artista de haber recibido presuntas recetas para medicamentos psicotrópicos sin cumplir con los procedimientos médicos exigidos por las leyes locales, además de señalar que terceros (su representante) habrían retirado algunos medicamentos en su nombre.

La agencia del artista aceptó que fue un error y una negligencia que un tercero recogiera los medicamentos, aunque aseguraron que fueron recetados, por lo que señalan que no hubo recetas falsas, por lo que en los próximos días podría decidirse su futuro.

¿PSY podría ir a prisión?

De acuerdo con la ley de Corea del Sur, en caso de ser encontrado culpable, PSY podría enfrentar hasta una pena de un año de prisión o una multa de $6,500 dólares, por lo que es poco probable que el idol de K-Pop de 49 años llegue a estar tras las rejas como hace varios años.

Fue en el lejano año del 2001 cuando PSY fue arrestado, multado y sentenciado a 25 días de prisión por posesión de marihuana, con este siendo parte de su historial con problemas legales debido a las sustancias que alteran el sistema nervioso, situación que podría inclinar su defensa respecto a esta última investigación que enfrenta desde agosto del 2025.

