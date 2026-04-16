Famoso actor de “Los Juegos del Hambre” es arrestado por agresión con arma de fuego

Ethan Jamieson, famoso por aparecer en la primera entrega de “Los Juegos del Hambre” fue arrestado en Estados Unidos por agresión con arma de fuego, según confirmó el tabloide TMZ. Los hechos sucedieron en Raleigh, Carolina del Norte. De acuerdo con los primeros reportes, Jamieson atacó a tres hombres con un arma semiautomática de 9mm, con la intención de terminar con sus vidas.

También te puede interesar: Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha y todas las referencias ocultas que conectan con la saga original

Los nombres de las víctimas no han sido revelados, sin embargo, los reportes las identifican como EF, JM y KW. Por su lado, Jamieson ya ha sido sentenciado por el delito. Cabe mencionar que este no es su primer enfrentamiento con la ley. Según su historial, el actor fue arrestado hace un año por resistirse a un funcionario público. Estos hechos también sucedieron en Raleigh.

¿Quién era Ethan Jamieson en “Los Juegos del Hambre”?

Ethan Jamieson compartió créditos con Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en la primera entrega de “Los Juegos del Hambre”, donde dio vida al tributo masculino del Distrito 4, como parte de los 74° Juegos del Hambre. Si bien no se conocen muchos detalles sobre su personaje, se sabe que fue uno de los primeros en fallecer, pues su foto aparece en el cielo durante la primera noche de los Juegos.

| Crédito: Getty Images

¿Quién es Ethan Jamieson?

Ethan Jamieson saltó a la fama en 2009 tras aparecer en la serie “One Tree Hill”. Posteriormente, salió en la cinta “The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16”, donde fue protagonista. A esta actuación le siguió “Los Juegos del Hambre” en 2012 y “Justified” de 2013, donde interpretó a Milo Truth. Desde entonces, se ha mantenido alejado del mundo del entretenimiento, por lo que su trayectoria en el cine y la televisión fue relativamente corta. Su retiro de las pantallas se dio luego de admitir que entre sus planes no se encontraba ser actor, sino una persona “normal”.