¡Regreso épico! Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven para ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'; esto se sabe

¡Paren todo! ¡La pareja favorita de Panem está de regreso! Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson harán un épico regreso como Katniss Everdeen y Peeta Mellark para la próxima entrega de Los Juegos del Hambre: ‘Amanecer en la Cosecha' , según adelantó hace unos minutos The Hollywood Reporter.

De momento, Lionsgate - que es el estudio a cargo de esta nueva cinta - mantiene los detalles en secreto, pues todo se está llevando con el debido hermetismo. No obstante, lo más probable es que los trágicos amantes de Distrito 12 aparezcan en una especie de flashforward, es decir, como parte de una anticipación de eventos futuros para la historia, pues la nueva película de los Juegos del Hambre se sitúa 24 años antes de la trilogía original.

¿De qué tratará la nueva película de ‘Los Juegos del Hambre’?

"Amanecer en la Cosecha" partirá en la mañana del 50° aniversario de los Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los 25. La historia se centra en uno de los personajes más amados de la saga, Haymitch Abernathy, quien resultó vencedor en aquellos juegos y, 24 años después, se convirtió en el mentor de Katniss y Peeta.

¿Quiénes más aparecen en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’? Cast completo

El australiano Joseph Zada será el encargado de darle vida al famoso Haymitch Abernathy, quien fue interpretado en su versión adulta por el emblemático Woody Harrelson. Además de Zada, Lawrence y Hutcherson, el cast de ‘Amanecer en la Cosecha’ está compuesto por estrellas de primer nivel, incluidas Ralph Fiennes, quien le dará vida al presidente Snow; Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Elle Fanning como Effie Trinket y Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier. Otros nombres en el reparto incluyen a Maya Hawke, Glenn Close, Mckenna Grace y Whitney Peak.

¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ en México? ¡aparta esta fecha!

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" tiene programada su fecha de estreno el viernes, 20 de noviembre de 2026. No obstante, como en México las películas suelen estrenarse antes, es probable que la encuentras en cartelera a partir del jueves, 19 de noviembre.