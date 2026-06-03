Actor de How I Met Your Mother es sentenciado a 32 años en la cárcel por intento de homicidio

El actor estadounidense Nick Pasqual, recordado por su participación en la popular serie How I Met Your Mother, fue sentenciado a 32 años de prisión por el intento de asesinato de su exnovia, la maquilladora Allie Shehorn. La condena fue dictada esta semana en la ciudad de Los Ángeles luego de que el actor de 36 años fuera declarado culpable de intento de homicidio, robo residencial y violencia doméstica. Además de su trabajo en la popular producción de televisión, también llamó la atención porque, tras el ataque, intentó escapar hacia México antes de ser capturado por las autoridades.

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¿Qué hizo Nick Pasqual?

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Los Ángeles, los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024. Las investigaciones señalaron que Pasqual ingresó por la fuerza a la vivienda de su expareja y la atacó con un arma punzocortante en múltiples ocasiones. A pesar de lo violento del ataque, la víctima logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no sin antes pasar varios días hospitalizada en estado crítico.

🚨FAMOSOS: Nick Pasqual, ator conhecido por seus papéis no filme "Rebel Moon" e na série "How I Met Your Mother", foi preso na Califórnia, após atacar sua ex-namorada com mais de 20 facadas. pic.twitter.com/7VGSKdcgCw — CHOQUEI (@choquei) May 31, 2024

No era la primera vez; ella ya había solicitado protección

Desafortunadamente, como ocurre en muchos casos, durante el juicio se reveló que Allie Shehorn ya había solicitado previamente una orden de restricción contra el actor. Ella ya había denunciado a las autoridades que el intérprete presentaba conductas agresivas y comportamientos preocupantes antes del ataque. En el juicio se presentaron fuertes pruebas, como las cicatrices que le dejó la agresión.

El intento de fuga que agravó el caso

Luego de cometer el ataque, el actor se dispuso a huir del país con dirección a México. Por fortuna, fue detenido por agentes federales en un punto de control fronterizo ubicado en Sierra Blanca, Texas. Por todo esto, y a pesar de las disculpas del hombre, el juez consideró la gravedad de los hechos y confirmó una condena de 32 años de prisión.