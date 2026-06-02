ÚLTIMA HORA: Muere repentinamente querido actor de ‘Twin Peaks’ a los 44 años

El mundo de la televisión está de luto, luego de confirmarse la muerte de Owain Rhys Davies, actor galés de 44 años, conocido por interpretar al agente Wilson en Twin Peaks: The Return. El fallecimiento repentino del actor llamó mucho la atención de los fans y el medio. Su hermano, Rhodri Davies, confirmó a través de redes sociales que el actor murió el fin de semana. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, pero de acuerdo con lo señalado por la familia, el actor partió de este mundo de manera pacífica con una muerte natural y repentina.

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¿Quién era Owain Rhys Davies?

El actor era un rostro conocido para muchos fans de las series de televisión. A lo largo de su vida se dedicó a construir una carrera sólida participando en diversas producciones de cine y televisión. Uno de sus papeles más recordados fue el del agente Wilson en la tercera temporada de Twin Peaks, estrenada en 2017, donde compartió escenas con el legendario director y creador de la serie. Tiempo después, formó parte de nuevas producciones, entre las que destaca The OA, una de las series de ciencia ficción más aclamadas.

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¿En qué proyectos trabajó?

Más allá de Twin Peaks, el actor participó en varias producciones tanto de teatro como de cine y televisión. Él formó parte del elenco de Alicia a través del espejo de Disney, A Serial Killer's Guide to Life y My Dead Ex. Si eres fan del mundo de los videojuegos, seguro llegaste a escuchar su voz en alguna ocasión, pues estuvo presente en Ni No Kuni: Wrath of the White Witch de Studio Ghibli

El emotivo mensaje de su familia

Su familia fue la que dio a conocer la lamentable noticia. Su hermano Rhodri Davies escribió un mensaje en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su hermano sin entrar en detalles de lo que pasó. Y agradeció las muestras de cariño que ha recibido por la gente que lo seguía y lo quería.

