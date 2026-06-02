ÚLTIMA HORA: Muere la artista Jerry Gogosian a los 40 años de edad, tras someterse a una cirugía estética

La industria del arte se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Hilde Lynn Helphenstein, mejor conocida como Jerry Gogosian, quién fue encontrada en un hotel de 5 estrellas en São Paulo, Basil, esto luego de que se hubiera sometido a una cirugía estética. El cadáver reconocida artista fue hayado por su cirujano. Hasta el momento las autoridades se encuentran haciendo una ardua investigación para esclarecer los hechos. Esta noticia ha causado gran conmoción entre todos los seguidores de la artísta así como en todo el medio en el que se desempeñó.

¿Qué se sabe de la muerte de Jerry Gogosian?

Actualmente las autoridades han decidido iniciar una investigación meticulosa debido a que la muerte de la artista Jerry Gogosian es "sospechosa" por lo que el 78° Distrito Policial se encuentra haciendo la investigación pertinente. Según los reportes los investigadores se encontraron con una botella vacía de vodka, un vaso roto y pastillas que no han logrado ser identificadas. Por otro lado, el cirujano de Gogosian mencionó que anteriormente había tenido que llevar a la artísta a un hospital debido a una posible sobredosis ya que según la declaración del médico, Jerry habría estado consumiento sustancias.

Además de esto, también se dió a conocer que la noche anterior a la muerte de la artista se registró una queja por el comportamineto de Jerry así como el de sus amigas en un restaurante.

¿Quién era Jerry Gogosian?

Su nombre real era Hilde Lynn Helphenstein y destacó en la industria del arte debido a que fue una artísta visual así como una comediante que sobresalió por su sátira e ironía. A través de sus redes sociales ganó alta popularidada a que alcanzó 154 mil seguidores, en estas compartió contenido como memes que hacían una crítica fuerte al mercado e industria del arte actual ya que utilizaba la ironía para hablar de las tradiciones de esta así como la objetivización del arte hoy en día.