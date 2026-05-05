El incómodo y VIRAL momento que vivió Bad Bunny en la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 estuvo llena de momentos icónicos, mucho arte, moda y uno que otro momento incómodo como el protagonizado por Bad Bunny. Así es, el conejo malo, aunque es uno de los artistas más exitosos del mundo, no está exento de tener momentos incómodos. Resulta que el cantante coincidió en la gala con Kim Kardashian y Kris Jenner, quienes fueran la hermana y la mamá de su exnovia Kendall Jenner. El encuentro fue breve, pero un segundo de incomodidad entre ellos fue suficiente para generar incomodidad y desatar la locura en redes sociales.

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¿Qué pasó exactamente entre Bad Bunny y la familia Kardashian?

Aunque todo ocurrió en segundos, quedó claro que para ellos el momento fue eterno. De acuerdo con los videos virales, se ve a Bad Bunny acercarse a saludar a su exsuegra, Kris Jenner, brevemente. Fue evidente que la interacción fue bastante corta e incómoda y rápidamente decidió retomar su camino y, de paso, saluda a Kim Kardashian, una de las hermanas mayores de su ex.

Bad Bunny and Kris Jenner pic.twitter.com/UI8R1tiK4C — Kei (@kelosy_76) May 5, 2026

¿Por qué este encuentro generó tanto revuelo?

Como es bien sabido, durante un tiempo, Kendall Jenner, hija de Kris Jenner, estuvo saliendo con el exitoso cantante. Juntos eran una de las parejas más inesperadas de la farándula y ambos fueron vistos en múltiples eventos, campañas y vacaciones por todo el mundo. Pero no todo eran reflectores, pues hasta cierto punto, la pareja logró mantenerse alejada de las entrevistas y de emitir algún tipo de declaración pública.

¿Por qué terminaron Kendall Jenner y Bad Bunny?

Los fans no pueden evitar reaccionar cuando el Conejo Malo se encuentra en algún evento con la familia Kardashian-Jenner, por lo mediática que fue su relación. Se sabe que uno de los principales motivos por los que terminó su relación se debe a una ruptura complicada, además de los estilos de vida bastante diferentes.