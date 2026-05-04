¿A qué hora es la Met Gala 2026? HORARIO para verla en México, Estados Unidos, España, Argentina y más

Estamos a unas cuantas horas de la noche más extravagante de la farándula. Así es, la Met Gala 2026 se celebrará la noche de este 4 de mayo en el Metropolitan Museum of Art. Si no quieres perderte ni un segundo, debes tomar en cuenta que la alfombra roja inicia a las 18:00 horas (tiempo del Este de EE. UU.). Si vas a disfrutarla desde México, podrás verla a partir de las 16:00 horas, pero no te preocupes, que si la verás desde cualquier otra parte del mundo, te decimos a qué hora inicia la transmisión, la cual será gratuita a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo YouTube, TikTok e Instagram.

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¿A qué hora empieza la Met Gala 2026 en cada país?

Es momento de prestar atención, pues aquí tienes los horarios clave para que no te pierdas ni un segundo del evento de moda más importante del año:



Estados Unidos (Este): 18:00 h

(Este): 18:00 h México (Centro): 16:00 h

(Centro): 16:00 h Colombia / Perú : 17:00 h

: 17:00 h Argentina : 19:00 h

: 19:00 h Chile / Venezuela : 18:00 h

: 18:00 h España: 00:00 h (madrugada del 5 de mayo)

Lo más esperado de la noche es sin duda la alfombra roja, donde las celebridades desfilan con looks que pueden rayar en lo asombroso y lo extraño.

¿Qué es la Met Gala y por qué todos hablan de ella?

La Met Gala es mucho más que solo un desfile de celebridades. Resulta que es una gala benéfica anual que recauda fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Un dato curioso es que esta se celebra cada primer lunes del mes de mayo. Muchas personas creen que este evento es el “Óscar de la moda”, debido a que se ve a todo tipo de celebridades, diseñadores y figuras influyentes en un mismo lugar.

¿Cuál es el tema de la Met Gala 2026?

Este año podremos ver una exhibición relacionada con el tema: Costume Art (Arte del vestuario). Este se centrará en la relación que existe entre el cuerpo y la vestimenta, explorando la moda como otra forma de arte, por lo que se esperaban verdaderos monumentos a la moda, portados por las celebridades.

