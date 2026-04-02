Actor estrella de “Stranger Things” presume su relación con su novio: “Un mes juntos”

¿Noah Schnapp hace pública su relación? A tres años de sincerarse sobre su orientación sexual, el querido Will Byers de “Stranger Things” compartió una fotografía en redes sociales en compañía de su "novio". La imagen fue publicada a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que se aprecia a ambos de espaldas, mientras comparten un abrazo. La imagen está acompañada de un sencillo pero tierno mensaje: “Un mes juntos”.

| Crédito: IG (@noahschnapp)

Todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes

En cuestión de minutos, los fans de la estrella reaccionaron en redes sociales, compartiendo sus buenos deseos para el actor y su nueva relación. No obstante, todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes. A diferencia de México, este día se celebra el 1 de abril en Estados Unidos, bajo el nombre de "April's Fool". Horas después de haber compartido la imagen, Noah confesó que se trató de una broma.

Noah Schnapp sobre su orientación sexual: "Supongo que me parezco más a Will de lo que creí"

En enero de 2023, el actor de 21 años publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, en el que se declaró abiertamente homosexual. En el audiovisual el neoyorquino se pronuncia sobre su experiencia al compartir la noticia con su círculo cercano, asegurando que en la vida real se parece más a su personaje de Will de lo que creía, pues precisamente fue un año antes cuando confirmó que el menor de los Byers era homosexual en la cuarta temporada de la serie de los hermanos Duffer.

“Cuando finalmente les conté a mis amigos y familiares que era gay, después de haber estado asustado y escondido durante 18 años, lo único que dijeron fue 'ya lo sabíamos'”, escribió Noah en la descripción del video, mientras que en pantalla se le veía haciendo playback de la frase: “¿Sabes qué nunca fue? Tan serio. Nunca fue tan serio. Francamente, nunca será tan serio”. En la misma publicación, Noah agregó: "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba".