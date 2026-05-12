¿Cayó en la provocación? Pete Davidson arremete contra Kanye West en pleno show y la reacción del rapero se vuelve viral

La rivalidad entre Pete Davidson y Kanye West parecía haber quedado en el olvido… Hasta ahora. El reconocido comediante acaparó titulares luego de lanzar un duro dardo contra el rapero durante el roast de Kevin Hart, mismo al que asistió el intérprete de “Closed On Sunday”, quién tomó el comentario con bastante indiferencia.

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¿Qué dijo Pete Davidson sobre Kanye West? El comediante lanza duro dardo contra el rapero

Durante el roast de Kevin Hart, Davidson aprovechó para lanzar un chiste inoportuno sobre el antiguo comportamiento antisemita de Kanye West. Todo comenzó cuando el comediante comparó a su colega, Tomy Hinchcliffe, con el fallecido Charlie Kirk, un activista conservador que fue privado de la vida durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah en septiembre de 2025. Tras su comentario, Pete aseguró que ningún tipo de réplica sería capaz de ofenderlo, dado que ha “aguantado ataques de nazis gays mucho mejores”, haciendo referencia a su antigua rivalidad con Kanye West.

Kanye West reacciona al “chiste” de Pete Davidson

Si bien la mayoría de los asistentes quedaron atónitos ante tremendo comentario, la reacción de Kanye West fue completamente diferente, pues el rapero - que se encontraba entre el público, junto a su esposa Bianca Censori - lucía impasible, sin ningún tipo de reacción en el rostro.

😬 EXCLUSIVE: Kanye West sits stone-faced as Pete Davidson skewers him at the Kevin Hart Roast. pic.twitter.com/8tOy2kmFzE — TMZ (@TMZ) May 12, 2026

¿Cómo surgió la rivalidad entre Kanye West y Pete Davidson?

La rivalidad entre Pete Davidson y Kanye West data del año 2022, cuando el comediante inició una relación con Kim Kardashian, quien acababa de separarse de West tras siete años de matrimonio.

En aquel momento, se rumoró que el músico aún tenía la ilusión de reconciliarse con la socialité y madre de sus hijos, por lo que la noticia de este nuevo romance le cayó como balde de agua fría. Como era de esperarse, los ataques no se hicieron esperar y West arremetió rápidamente contra Davidson, creando fuertes rumores sobre sus supuestas preferencias sexuales y adicciones.