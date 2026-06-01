Sabrina Carpenter vive momentos de TERROR: comparte imágenes de un presunto acosador que apareció varias veces en su casa

Sabrina Carpenter preocupa a sus fans luego de que se revelara que atraviesa una situación alarmante en su vida personal. De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por TMZ, la artista solicitó una orden de restricción contra un hombre identificado como William Applegate, de 31 años, a quien acusa de presentarse en su casa en repetidas ocasiones sin haber sido invitado. Lo más impactante de todo es que la cantante presentó pruebas donde las cámaras de seguridad de su hogar muestran al individuo en la puerta principal de su propiedad.

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¿Qué ocurrió en la casa de Sabrina Carpenter?

De acuerdo con la información compartida por TMZ, la primera vez que se presentó el incidente fue el pasado 23 de mayo de 2026. La cantante afirmó que el hombre se apareció en su residencia de Los Ángeles con un comportamiento algo agresivo, situación que de inmediato encendió las alarmas de su equipo de seguridad. Las imágenes que compartió la cantante para el caso, fueron tomadas con la cámara Ring de la vivienda y muestran a la persona intentando acceder a su hogar antes de siquiera tocar el timbre.

The singer's legal team beelined it to court Friday and filed a petition for a restraining order against a 31-year-old man named William Applegate ... according to new legal docs obtained by TMZ. pic.twitter.com/sutnron6ox — TMZ (@TMZ) June 1, 2026

El presunto acosador habría regresado varias veces

Lo que más preocupa del caso es que el comportamiento del hombre es constante, y se le ha visto regresar a la residencia de la estrella pop en repetidas ocasiones, incluso luego de haber sido detenido por la policía. Sabrina asegura en su denuncia que después de haber sido arrestado, el hombre volvió a presentarse en su propiedad. Luego de eso se volvió a presentar en la casa al día siguiente. Cabe señalar que la cantante ha dejado en claro que no tiene ningún interés en establecer contacto con esta persona.

Ya existe una orden de protección temporal

De momento, se sabe que las autoridades ya le concedieron una orden de restricción temporal a la cantante, lo que obliga al hombre a mantenerse alejado de Sabrina, de su hermana Sarah y de la pareja de ella, George. Además de esto, se programó una audiencia para las próximas semanas donde un juez determinará si dicha protección se convierte en una medida permanente.