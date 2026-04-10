El Obispado pide retirar imágenes topless de Tokischa en una iglesia: “En un lugar sagrado sólo puede admitirse el fomento a la religión”

¡Tokischa está en el ojo del huracán! La rapera dominicana desata críticas tras publicar imágenes en topless al interior de la Basílica de Nuestra Señora del Coro, en San Sebastián, España; por lo que el Obispado le exige retirar las fotografías de las plataformas digitales, así como todo el contenido relacionado, por el “uso indebido de un espacio sagrado”, pues se trata de algo “incompatible con el respeto y hiere la sensibilidad religiosa de los fieles".

¿De qué contenido habla el Obispado? Estas son las imágenes y el video de Tokischa que causan polémica

Hace un par de semanas, Tokischa estrenó su nuevo video musical, titulado (No) Margine - Part 1 - ‘Bisous Bisous’. El audiovisual, de casi 10 minutos, cuenta con algunas tomas dentro de la Basílica de Nuestra Señora del Coro, pues el objetivo del cortometraje es reivindicar la espiritualidad y el significado de lo sagrado a través de la libre expresión, rechazando los dogmas impuestos por la sociedad.

Si bien el cortometraje generó cierto debate, la polémica estalló por completo cuando la artista publicó imágenes en topless al interior de la Iglesia, como parte de su experiencia grabando el video, lo que desató la indignación de los creyentes y el Obispado.

Definitivamente hay que hacer una cadena de oración por Tokischa. Solo un milagro divino, le calmará esa sed de sonar y llamar la atención.



Hoy provocó indignación tras fotos semidesnuda en una iglesia en pleno viernes Santo.



Ante la controversia, la artista explicó que las… pic.twitter.com/kMzf7LnxFh — Carlos Del Pozo (@CarlosDelPozo_) April 4, 2026

Según reveló el Obispado, la productora había pedido permiso para grabar momentos contemplativos y respetuosos, “sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar”. No obstante, al revisar el historial de la compañía, rechazaron su solicitud, por lo que la productora contactó directamente a los responsables de la basílica para proceder con la grabación. El Obispado lamentó lo sucedido a través de un comunicado y exigió el retiro del material de todas las plataformas digitales: “En un lugar sagrado sólo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión”, se lee en el escrito.

Tokischa enfrenta una demanda por profanación

Aunado al comunicado del Obispado, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha iniciado un proceso legal contra la rapera. Según el artículo 524 del Código Penal, los hechos realizados por la estrella podrían constituir un delito de profanación, por lo que se ha presentado una denuncia ante un juzgado de San Sebastián.

Tokischa responde a las críticas: “Mi relación es con Dios, no con la relgión”

Por su lado, Tokischa ha hecho caso omiso a las críticas, aclarando que su relación es con Dios, no con la religión:

“Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es Amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores, nunca entiendo el dicho "Dios ven pronto" a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia”, aseguró.

¿Quién es Tokischa?

Tokischa es una cantante y rapera de origen dominicano. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de talla internacional, como Rosalía, J Balvin, Marshmello, Skrillex y la Reina del Pop, Madonna. Su estilo está enfocado al trap y el rap explícito, mismo que se complementa con su personalidad rebelde y controvertida.