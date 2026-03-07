Alondra de la Parra envía fuerte mensaje a Timothée Chalamet tras sus fuertes declaraciones sobre la ópera y el ballet

En redes sociales se ha vuelto viral el mensaje que Alondra de la Parra ha enviado a Timothée Chalamet, luego de que el actor dijera que la ópera y el ballet son disciplinas que “no están vivas”. El mensaje de la directora fue muy conciso pues dijo que la ópera seguía viva.

¿Qué mensaje envió Alondra de la Parra a Timothée Chalamet?

A través de su cuenta de instagram, la reconocida directora de orquesta publicó un video diciendo “Hola Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto, tal vez quieras reconsiderar y no estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo” dijo luego de interpretar una pieza de ópera. El video lo cerró diciendo “Si algún día cambias de opinió, ven a Madrid y diviértete con nosostros”. Ante esto, muchas personas reaccionaron con mensajes positivos hacia Alondra de la Parra e incluso algunos comentarios por parte de usuarios eran negativos hacia el actor ya que decían “Tú crees que dentro de cien o doscientos años alguien verá las películas de Chalamet o hablará de él”, comentario al que la directora le dió like.

Sin duda este mensaje ha generado una ola de reacciones, algunas figuras públicas como Benny Emmanuel, Diego Boneta, Cassandra Sanchez Navarro, Marco Polo; entre otros, han aplaudido este gran comunicado dirigido al actor.

¿Qué dijo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet?

En una conversación que Timothée Chalamet tuvo con Matthew McConaughey, protagonista de la icónica cinta Interstellar, el actor dijo "No quiero estar trabajando en el ballet u ópera, o cosas donde sea como: oye, mantén viva esta cosa, aunque a nadie le importa ya esto”, esto se dió en una charla donde hablaban sobre la atención que el público actual tiene, ya que hoy en día se pierde dicha atención debido a contenido en formatos muy rápidos.

Este comentario sin duda causó molestia en muchas personas, quienes han considerado que el actor es arrogante y sus acciones lo llevarán a perder el Oscar este 15 de marzo. Ante esto el English National Ballet reportó más de 200 mil asistentes presenciales y 65 millones de impresiones en redes sociales. Por su parte la Ópera de Seattle lanzó un código de descuento llamado “Timothee” del 14%, esto como respuesta al comentario del actor.

Este tipo de polémicas cada vez suman menos puntos a favor del actor para obtener la estatuilla dorada este próximo 15 de marzo.