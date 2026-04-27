La Inteligencia Artificial (IA) remarca que la filosofía antigua no solo es vigente, sino que actúa como una brújula indispensable para navegar la complejidad del siglo XXI. “Al aplicar estos pensamientos, transformamos teorías abstractas en estrategias de pensamiento crítico y resiliencia emocional”, precisa la aplicación Gemini.

Noticias Jalisco del 23 de abril 2026

Este proceso que le da vigencia a la filosofía antigua nos permite demostrar que, aunque la tecnología y la sociedad cambien, las inquietudes fundamentales sobre el propósito, la justicia y la felicidad humana permanecen constantes.

¿Quién fue Arendt?

Son muchos los pensadores que han dejado su huella en la filosofía universal y que siguen siendo materia de estudio en la actualidad. Entre ellos se encuentra la filósofa estadounidense Hannah Arendt, una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX, conocida por su análisis profundo sobre el totalitarismo, el poder y la naturaleza del mal.

La obra de Arendt no se define como filosofía política tradicional, sino como una teoría de la "acción" y la libertad en la esfera pública. La IA remarca que uno de sus conceptos más célebres y controvertidos es la "banalidad del mal", acuñado mientras cubría el juicio al nazi Adolf Eichmann en Jerusalén.

A lo largo de su carrera, Arendt defendió la importancia de la vida activa y el compromiso ciudadano, argumentando que la política es el espacio donde los seres humanos pueden manifestar su singularidad y preservar la libertad frente a la opresión.

Arendt y una frase sobre la banalidad del mal

“La obediencia ciega permite que ocurra el mal”, es una de las frases más recordadas de Arendt ya que con ella, no solo planteó que la obediencia ciega permite el mal, sino que propuso una de las ideas más provocadoras y polémicas de la filosofía política del siglo XX: la banalidad del mal.

Al analizar el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, Arendt observó que los crímenes más atroces no siempre son cometidos por monstruos psicópatas o fanáticos llenos de odio, sino por personas "terriblemente normales" que simplemente decidieron dejar de pensar.

En la actualidad, esta frase de Arendt se manifiesta en la automatización de la responsabilidad dentro de las grandes estructuras burocráticas y algoritmos digitales, donde los individuos a menudo ejecutan acciones perjudiciales —como la difusión de desinformación, la exclusión social por métricas o el daño ambiental— bajo el pretexto de "seguir el protocolo" o cumplir objetivos técnicos.

Sin embargo, al delegar el juicio moral en sistemas o jerarquías corporativas, se corre el riesgo de normalizar injusticias cotidianas, demostrando que el mal no requiere de una intención perversa, sino simplemente de la renuncia a cuestionar el impacto ético de nuestras funciones profesionales y ciudadanos en un mundo hiperconectado.