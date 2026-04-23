Descartes, filósofo francés: “Dudar de todo es el principio de la sabiduría”

Para muchas personas, la filosofía es fundamental porque actúa como la base del pensamiento crítico y la estructura racional sobre la cual construimos nuestro conocimiento y valores. Esta disciplina, según la Inteligencia Artificial (IA), ayuda a cuestionar las verdades aceptadas y analizar la lógica detrás de nuestras acciones.

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La filosofía nos ayuda a resolver problemas complejos y darle un propósito a nuestra vida. Así es como, con el paso de los años, los filósofos más importantes de la historia de la humanidad se mantienen vigentes con sus premisas y máximas.

¿Quién fue Descartes?

Entre las figuras más respectadas dentro de la filosofía se encuentra René Descartes, un filósofo, matemático y físico francés del siglo XVII que es ampliamente considerado como el padre de la filosofía moderna y la geometría analítica.

El pensamiento de Descartes marcó un antes y un después al romper con la tradición escolástica de la Edad Media, proponiendo que la razón es la herramienta principal para alcanzar el conocimiento verdadero.

Descartes y una frase para pensar

Entre las premisas que Descartes inmortalizó se encuentra la frase “Dudar de todo es el principio de la sabiduría” que no es solo una invitación al escepticismo, sino la piedra angular del Racionalismo. Para el filósofo francés, la duda no es un destino final, sino una herramienta de limpieza intelectual.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial, se puede remarcar que esta frase de Descartes hace referencia a la duda metódica que se traduce directamente en el ejercicio del pensamiento crítico frente a la saturación informativa y el auge de la IA.

Aplicar la premisa de Descartes hoy implica no aceptar de forma pasiva los discursos de redes sociales, algoritmos de personalización o noticias de dudosa procedencia, actuando como un filtro intelectual que nos obliga a verificar fuentes y cuestionar sesgos antes de integrar una idea como propia.