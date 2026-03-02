¡Desmienten los rumores del FALSO Jim Carrey! Fuente cercana al actor dio declaraciones

Los cambios físicos en rostros tan emblemáticos como el de Jim Carrey siempre se vuelven un caos en redes sociales, lugar donde el mundo libera las teorías más locas en torno al curioso evento. El comediante no se salvó, y luego de estar presente en los Premios César en París, la noticia de que tenía un doble, un clon o un imitador se volvió viral. La polémica surgió tras su aparición en la ceremonia, donde recibió un César Honorífico, pero representantes del actor ya desmintieron las teorías y confirmaron que todo fue real.

¿Por qué surgieron los rumores del “falso Jim Carrey”?

Como sabes, a los usuarios no se les escapa ni una y en esta ocasión rápidamente notaron que el actor tenía un cambio de apariencia y de actitud muy notorios. Algunos comentarios afirmaban que su rostro lucía diferente y que su comportamiento parecía extraño, lo que desató teorías conspirativas bastante creativas.

Alex Stone, el supuesto maquillista que había engañado a todos

La situación se volvió aún más viral cuando el maquillista Alexis Stone publicó en Instagram un mensaje ambiguo que, sin saber, permitió que miles dejaran volar su imaginación. El texto decía: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, acompañado de una imagen de una máscara de látex y dientes falsos. Obviamente, muchos lo vieron como la “prueba” infalible de que alguien había suplantado al actor.

|Crédito: Getty Images

La versión oficial: Jim Carrey sí asistió al evento

Antes de que los chismes y rumores de internet llegaran más lejos, la publicista de toda la vida del actor, Marleah Leslie, aclaró que Jim Carrey asistió personalmente a la ceremonia y recibió su premio. No hubo ningún tipo de reemplazo. Si su declaración no es suficiente, organizadores del evento confirmaron que el actor llevaba meses planeando su participación e incluso preparó su discurso en francés.

Algo que nunca se mencionó dentro de todas las teorías locas del internet es que Carrey asistió acompañado de su pareja, su hija, su nieto, su equipo cercano y varios familiares, lo que refuerza que su presencia fue completamente auténtica.