Emma Stone revela su verdadero nombre y la curiosa razón por la que tuvo que cambiarlo en Hollywood

Si alguien menciona el nombre de Emma Stone, de inmediato salta a su mente la imagen de la talentosa actriz de Hollywood. Pues, para sorpresa de todos, hemos sido engañados; la actriz reveló que su nombre real es Emily Stone y que tuvo que cambiarlo cuando tenía 16 años al registrarse en el sindicato de actores (SAG-AFTRA), ya que ya existía otra actriz con ese nombre. La confesión salió a la luz hace unos días cuando, durante unas entrevistas, decidió destapar esta curiosidad que llamó la atención de los fanáticos.

El verdadero nombre de Emma Stone y el origen del cambio

Aunque no lo sabemos, es probable que el mundo hubiera sido muy diferente si la actriz hubiera triunfado bajo el nombre de Emily Stone. Lo que sí es seguro es que hoy en día es una de las actrices más reconocidas de su generación y explicó que su cambio de nombre fue una decisión práctica más que artística. De acuerdo con la artista, al iniciar su carrera profesional, el sindicato de actores exige que cada miembro tenga un nombre único, por lo que “Emily Stone” ya no era una opción.

La actriz tuvo un nombre antes de ser Emma Stone

Antes de decidirse por el nombre de Emma Stone, la actriz recordó durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert que primero intentó usar otro nombre artístico: Riley Stone. Sin embargo, la idea no duró mucho tiempo.

Taylor Swift revela el importante papel de Emma Stone en “The Eras Tour”|Monica Schipper/Getty Images

Cuando fue “Riley Stone”… y nadie sabía quién era

La actriz reveló que durante unos meses intentó acostumbrarse a ser Riley, pero la experiencia fue más confusa de lo que esperaba. Incluso recordó su participación en Malcolm el de en Medio en 2006, donde el equipo la llamaba por ese nombre y ella no reaccionaba, pues no percibía ese nombre como suyo.

¿Por qué eligió llamarse Emma?

Después del intento fallido que tuvo con el nombre de Riley, la actriz se puso a pensar y llegó al nombre de Emma, pues lo sentía mucho más cercano al original. A la actriz le parecía que Emma era una variante natural de Emily, y pensó que eso podría hacerle sentir un poco más conectada con el nombre y con ella misma.

Aunque con el paso del tiempo el público se acostumbró al nombre, ella nunca dejó atrás su nombre de Emily, pues en entrevistas comentó que hay colegas que aún la relacionan y llaman por ese nombre.