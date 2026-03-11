Querido protagonista de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned se casa: “35 y mi vida comienza otra vez”

El actor estadounidense Devon Werkheiser, mejor conocido por interpretar a Ned Bigby en la serie juvenil “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” sorprendió a sus seguidores al anunciar en los últimos días su compromiso.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor compartió el día de su cumpleaños, 8 de marzo, un carrusel con diversas fotografías, pero lo que llamó la atención fue la del anillo de compromiso que le dio a su pareja, actualmente, no hay información de la futura esposa, pues Werkheiser ha mantenido con discreción su vida sentimental.

Asimismo, acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento a sus fans y amigos. De igual modo, destacó que su compromiso y cumpleaños provocan que vuelva a empezar.

35 y mi vida vuelve a empezar, ella dijo que sí. Estoy muy agradecido por esta vida y por todos los fans y amigos que me apoyan en el camino. La vida tiene sus propias reglas, Mantente abierto. Mantente cariñoso. ¡Qué buen día!

¿Cómo fue la reacción de Lindsay Shaw al compromiso de su excompañero Devon Werkheiser?

Aunque el actor no ha revelado más detalles de la boda o ceremonia el anuncio se volvió tendencia entre seguidores de la serie, pues en dicha publicación también destacó el mensaje que su compañera de reparto Lindsay Shaw, quien interpretó a Jennifer Mozley le dejó.

Algunos fans se mostraron tristes por este hecho, pues desde hace algún tiempo los protagonistas habrían revelado a través de un podcast que mantuvieron una relación sentimental y encuentros íntimos durante los últimos meses que duró las grabaciones de la serie, pero este vinculo se mantuvo ocultó. Pese a que concluyó su relación siguen siendo buenos amigos, al grado que actualmente siguen colaborando en proyectos juntos como el podcast:"Ned's Declassified Podcast Survival Guide".

En el mensaje que publicó la actriz expresó el cariño que le tiene a Devon al grado se llamarlo hermano, en él también reiteró que se encuentra feliz de verlo dar este importante paso.

¡Feliz cumpleaños hermano! Lo has hecho bien, felicidades es tan hermoso verte dar ese paso, de todo corazón con semejante joya. No puedo esperar para abrazarlos a ambos en persona. Te quiero, escribió su compañera.

¿Cuál fue la reacción de Daniel Curtis Lee al compromiso de amigo Devon Werkheiser?

En el podcast publicado este 11 de marzo de 2026 los actores junto con Daniel Curtis Lee, mejor conocido como Cookie indicaron durante una charla de más de una hora sobre la pausa que darán a su proyecto, debido a que se enfocarán a vivir pero prometen regresar. Antes de concluir el video se logra escuchar a Devon decirle a sus compañeros que el fin de semana le propondría matrimonio a su pareja.

"Tengo un poco de nervios ahora mismo, Solo quería avisarles que le voy a proponer matrimonio a Chelsea este fin de semana", expresó el exprotagonista de la serie, estas palabras hicieron que Curtis y Lindsay se emocionaran y le desearán lo mejor pero la emoción llegó al máximo cuando Devon mostró el anillo de compromiso.