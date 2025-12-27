De vivir en la calle a ser internado: así han sido las últimas horas de Tylor Chase, actor del Manual de Ned

El nombre de Tylor Chase se ha vuelto tendencia en las últimas horas, pues del pequeño que brilló en el programa televisivo “El Manual de Ned” queda muy poco, ya que hoy a más de 21 años de su estreno, el exactor se encuentra en una situación vulnerable, pues vive en la calle, tiene problemas mentales y adicciones a sustancias ilícitas, que lo llevaron a ser internado y ayudado por un viejo conocido .

Chase se volvió viral en las redes sociales cuando un usuario lo grabó en las calles de California, pues su aspecto lucía de una persona sin hogar. No fue hasta que su compañero de set, Daniel Curtis, lo buscó para ayudarlo, pero el resultado no fue lo que esperó, pues terminó destruyendo un cuarto de hotel .

El exactor ya fue internado en un hospital para desintoxicarlo|Crédito: Captura de Pantalla TikTok @lethallalli

El actor que interpretó al personaje de “Cookie” ayudó a Tylor, pues lo invitó a comer y le dio una habitación de hotel. Sin embargo, el exactor huyó del inmueble, no sin antes causar destrozos en el interior, como el microondas en la bañera.

El milagro de Navidad de Tylor Chase

Tylor Chase se escapó del hotel en vísperas de Navidad y no se supo de él hasta el 26 de diciembre, cuando en un En Vivo Daniel compartió que el exactor fue llevado a un hospital para iniciar con un tratamiento de 72 horas y después ingresarlo a una clínica de rehabilitación.

“Me puse en contacto con algunos amigos míos y tenemos una cama para él en un centro de desintoxicación y un lugar donde pueda recibir un tratamiento a largo plazo”, compartió Curtis en sus redes sociales.

Cabe destacar que Chase padece un cuadro de depresión severa, esquizofrenia y trastorno bipolar, que le diagnosticaron cuando tenía 26 años, aunado al consumo de sustancias ilícitas. La familia del actor del “Manual de Ned” ya habían intervenido anteriormente, pero el hombre de ahora 26 años se desistió.