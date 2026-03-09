Doja Cat se une a la FUNA contra Timothée Chalamet después de sus polémicas declaraciones

A través de redes sociales la cantante Doja Cat generó conversación luego de expresar su opinión contra los comentarios que realizó recientemente el nominado al Oscar Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet.

En un video que circula en internet la originaria de Estados Unidos defendió estas disciplinas artísticas y cuestionó la idea de que ya no le interesen al público. Durante su mensaje recordó que la ópera tiene más de 400 años de historia y el ballet cerca de 500 años, por lo que consideró que forman parte fundamental del legado cultural.

Asimismo, Doja Cat destacó el esfuerzo y la dedicación que existe detrás de estas disciplinas, subrayando que miles de artistas continúan entrenando por amor a la profesión y reiteró que “la gente sí se preocupa por las artes”.

La gente sí se preocupa por estas artes. Los bailarines llegan a los estudios desde muy temprano y trabajan todos los días porque aman lo que hacen.

Durante el video, la artista también habló sobre la etiqueta y el respeto que rodean este tipo de espectáculos, señalando que asistir a una función implica valorar el trabajo que hay detrás del escenario.

Existe una etiqueta alrededor de la ópera y del ballet. Vas bien vestido, te sientas y guardas silencio. Es un medio teatral increíblemente hermoso.

¿Por qué desató controversia las declaraciones de Doja Cat hacía Timothée Chalamet?

Las declaraciones de la artista provocaron que en redes sociales los usuarios abrieran el debate sobre la relevancia actual de las artes escénicas tradicionales, unos internautas apoyaron la postura de Doja Cat ya que está defendiendo la ópera y el ballet, mientras que otros señalan que sus palabras también reflejan cómo el entretenimiento ha cambiado en los últimos años y la forma en que el público consume la cultura.

Doja Cat defends ballet and opera after Timothée Chalamet’s recent comments. pic.twitter.com/JCzYmMyRyD — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2026

¿Quién es Doja Cat, la artista que arremetió contra Timothée Chalamet?

Amala Ratna Zandile Dlamini mejor conocida como Doja Cat es una cantante, rapera y compositora originaria de Los Ángeles California, Estados Unidos, actualmente es considerada como una de las intérpretes más influyentes del pop y hip hop.

Su fama internacional llegó con sus éxitos Say So, Kiss Me More y Woman, estos títulos dominaron las listas de popularidad y consolidaron su carrera dentro de la industria musical.