¿"Emilia Pérez” contraataca? Karla Sofía Gascón manda mensaje a sus haters y tiene una lista negra
A un año de la polémica, Karla Sofía Gascón reapareció en los Premios Goya 2026 y hasta le “echó una hablada” a Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”.
Se está cumpliendo un año de que la carrera por los Premios Oscar tuvo una de las mayores polémicas en su historia reciente. "Emilia Pérez" no solo fue controversial por el amplio descontento que generó en el público mexicano sino por la "cancelación" hacia su protagonista. Karla Sofía Gascón recibió una amplia "funa" a nivel internacional por una serie de tuits racistas que habría escrito años atrás.
Ahora, Karla Sofía Gascón está de vuelta en las ceremonias de premios y parece más dispuesta que nunca a defenderse del 'hate'. En los Premios Goya 2026, hasta admitió tener "una lista" de quienes se han metido con ella.
"Tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado todo", dice Karla Sofía Gascón
La protagonista de "Emilia Pérez", quien estuvo nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar, acudió a los Premios Goya 2026 (otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España) y ahí habló brevemente sobre la polémica que enfrentó en el último año. "El año pasado no me dejaron pasar", dijo Karla Sofía Gascón a periodistas de El País.
En la alfombra roja de los Premios Goya 2026, Gascón dijo que "hay mucha gente que se ha aprovechado de mí políticamente, tanto de un lado como de otro". También hizo una declaración que causó revuelo en redes sociales: "yo tengo una libreta maravillosa donde tengo apuntado todo: quién, cómo, dónde y por qué".
Se ha hablado sobre si la actriz tiene una "lista negra" o, incluso, se han hecho referencias al icónico manga y anime "Death Note". En aquella franquicia, el concepto principal se refiere a una libreta con el poder de causar la muerte a las personas cuyo nombre es escrito en ella.
Karla Sofía Gascón le "echó una hablada" al director de "Emilia Pérez"
Los periodistas le preguntaron a Karla Sofía Gascón si alguna vez sintió que su carrera terminaría a causa de la polémica. Cabe mencionar que próximamente estrenará dos películas, "Trinidad" y la italiana "Escuela de seducción".
"Yo llegué a pensar que me tiraba al Sena en alguna ocasión, cuando salió mi querido director diciendo no sé qué. Yo dije: esto es lo último que me quedaba por ver", relató la actriz.
Jacques Audiard, cineasta francés que dirigió "Emilia Pérez", dijo sentirse decepcionado de Gascón cuando explotó la polémica.