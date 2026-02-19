¿"Emilia Pérez” REGRESA? Anuncian a los primeros presentadores de la ceremonia de los Premios Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos acaba de anunciar a sus primeros presentadores para los Oscar 2026. En la lista está el nombre de Zoe Saldaña, quien el año pasado estuvo en una de las producciones más polémicas de la premiación: "Emilia Pérez". A continuación te contamos más sobre el adelanto que se dio para esta edición.

Quiénes serán presentadores en los Oscar 2026

"De ganadores a presentadores, ellos están de regreso a donde todo comenzó", escribió la cuenta oficial de la Academia en Instagram para hacer el anuncio oficial de presentadores para los Premios Oscar 2026. Se trata de Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña.

Ellos estarán en la lista de celebridades que entregarán estatuillas el 15 de marzo, pero todavía falta que se revele el resto de los nombres. Recordemos que la ceremonia de este año, la edición 98 de los Premios Oscar, será conducida una vez más por Conan O'Brien.

Los 4 intérpretes seleccionados por la Academia son quienes se llevaron la estatuilla dorada el año pasado: Adrien Brody como Mejor Actor por "El brutalista", Kieran Culkin como Mejor Actor de Reparto por "A real pain", Mikey Madison como Mejor Actriz por "Anora" y Zoe Saldaña como Mejor Actriz de Reparto por "Emilia Pérez".

Zoe Saldaña regresa a los Oscar, a un año de la polémica por "Emilia Pérez"

En la edición 97 de los Premios Oscar ninguna película generó tanta polémica como "Emilia Pérez". En México existió un rechazo por gran parte del público debido a la representación que el director francés Jacques Audiard hizo de nuestro país, y a nivel internacional por los polémicos tuis que resurgieron de Karla Sofía Gascón.

La cinta tuvo 13 nominaciones a los Oscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Sin embargo, únicamente se llevó dos estatuillas: además del triunfo de Zoe Saldaña, ganó Mejor Canción Original con "El mal".

