Reconocido futbolista denuncia intimidación a su hija por seguridad de la cantante Chappell Roan

En las últimas horas el nombre de la cantante Chappel Roan se ha visto envuelto en polémica luego de que el futbolista brasileño Jorginho denunciara públicamente un incidente ocurrido dentro de un hotel de São Paulo, pues según él, el equipo de la cantante habría amenazado a su hija quien es menor de edad.

De acuerdo con lo relatado por el futbolista, los hechos habrían ocurrido cuando su hija de 11 años se encontraba desayunando con su madre en el hotel, ahí la menor reconoció a la artista quien se encontraba en el mismo lugar, para asegurar que fuera ella, se levanto de su lugar le sonrió con emoción y volvió a su lugar sin acercarse de forma invasiva. Sin embargo, uno de los elementos de seguridad que labora para Roan interpretó los gestos de la menor como acoso por lo que se acercó a ella y a su madre amenazándolas de tomar acciones administrativas con el hotel.

Un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún desayunaban y comenzó a hablarles de forma extremadamente agresiva a mi esposa y a mi hija, diciéndoles que no debían permitir que ni hija “faltará al respeto, ni acosara a otras personas”

Ante estos señalamientos, Jorginho reveló que su hija rompió en llanto, lo que provocó un momento de tensión y angustia, tanto para ella como para su madre. Finalmente, el deportista expresó que entiende los protocolos de seguridad que rodean a las figuras públicas, pero consideró desproporcionada la reacción que se tuvo frente a la menor, independientemente si se trata de su hija: “es una niña que solo admiraba a su ídolo”, expresó con gran molestia.

¿Cómo reaccionó Chappel Roan a la agresión de la hija del futbolista Jorginho?

Tras las palabras del futbolista brasileño, la cantante Chappell Roan reaccionó de manera directa al caso, asegurando que contaría la mitad de la historia empezando que ella en ningún momento pidió que fueran contra la menor y su madre, asimismo, dijo que el personal de seguridad ni siquiera era de ella y ni se percató de lo sucedido. Finalmente, aclaró que la madre e hija no merecían eso y que esta situación la entristeció demasiado.

Ni siquiera vi a una mujer y a su hija, nadie se me acercó, nadie me molesto. Solo estaba desayunando en mi hotel, creo que estás personas también se estaban quedando en el hotel.