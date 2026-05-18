Georgina Rodríguez deja atrás su melena oscura y sorprende con impactante cambio de look en Cannes

La modelo y empresaria Georgina Rodrígues volvió a robarse todas las miradas, pero esta vez no fue por su glamuroso outfit o por aparecer junto al astro portugues, Cristiano Ronaldo, sino por un cambio de imagen que nadie esperaba, pues decidió decirle adiós a su distinguida cabellera larga y oscura.

Durante una de las galas más exclusivas del Festival de Cannes 2026, la modelo apareció completamente rubia hecho que ha llamado la atención debido a que por años presumía de su larga cabellera oscura que se convirtió en parte de su sello personal.

La pareja sentimental de “El Bicho” asistió al evento Women in Motion de Kering, celebrado en Cannes, donde llegó luciendo una melena platinada con raíces oscuras y un poco más corta, un estilo que aporta elegancia y modernidad, además, que se acoplaba perfectamente con su outfit el cual estuvo conformado por tonos azul turquesa con negro y joyería de lujo.

Hoy ante este cambio radical toma por sopresa a su fans, pues Rodríguez fue reconocida por su cabello negro brillante y perfectamente cuidado, un rasgo que muchas de sus seguidoras intentaban imitar.

¿Cómo favorece el cabello rubio a Georgina Rodríguez?

Lejos de endurecer sus facciones, el cabello rubio logró darle a la modelo un aire más fresco, glamouroso y juvenil. Este nuevo tono iluminó su rostro y resaltó sus ojos, mientras que las raíces oscuras ayudaron a mantener parte de la esencia elegante que siempre la ha caracterizado.

En cuestión de horas, las fotografías de su nuevo look comenzaron a circular por medios internacionales y plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del festival.

Asimismo, la propia Georgina compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes que muestran su nuevo cambio de look y en los comentarios destacan halagos por parte de fans y colegas, una de las reacciones que ha llamado la atención es la de Eva Longoria, pues reaccionó con corazoncito a esta publicación.

¿A qué se dedica actualmente Georgina Rodríguez?

Además de ser una de las influencers más famosas, Georgina Rodríguez ha construido una carrera sólida en el mundo de la moda y los negocios. Actualmente trabaja como modelo, embajadora de importantes marcas de lujo y empresaria.

También mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte detalles de su vida familiar, viajes y proyectos personales con millones de seguidores alrededor del mundo. A esto se suma el éxito de su reality “Soy Georgina”, producción que la acercó todavía más al público y mostró una faceta más íntima de su vida junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez|SUSANA VERA/REUTERS